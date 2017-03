Catanzaro, inaugurato il parco Gaslini del quartiere marittimo (Foto e Video)

CATANZARO, 12 MARZO 2017 - In una soleggiata domenica di Marzo ed alla calorosa presenza di un fiume di cittadini e rappresentanti istituzionali, è stato inaugurato il parco Gaslini del quartiere Lido di Catanzaro, dove sorgeva un ex oleificio, dismesso da anni, ora trasformato in area verde dedicata alle famiglie.

Per l’occasione un ricco programma di eventi e attività di intrattenimento per tutte le età ha animato e continuerà ad animare l’intera giornata. Il parco oltre ad aree dedicate ai bimbi e alla passeggiata, presenta campi misti tra basket, calcio e pallavolo oltre ad una pista dedicata alla passione dello skateboard e quant'altro. Per l’intera giornata la cittadinanza godrà di una ricca serie di eventi con animazioni di mascotte, musica e divertimento, distribuzione per i più piccoli di palloncini, zucchero filato e pop-corn.



Un immenso plauso viene rivolto alla macchina organizzativa comunale, con il prezioso supporto di imprenditori privati, sensibili alle iniziative cittadine, tra le quali spiccano in particolar modo la “Mario Moniaci System SRL” di Catanzaro e la gioielleria “Megna” di Catanzaro Lido, che grazie al loro impeccabile contributo hanno reso possibile la bellissima riuscita di questa fantastica giornata inaugurale, destinata a restare nella storia del capoluogo.

A seguire il tradizionale taglio del nastro con volo di palloncini colorati, un fantastico mix di canzoni a cura dell’orchestra dell’Istituto comprensivo Vivaldi diretta dal prof. Marra. Saluto e discorso del sindaco, Sergio Abramo, ha anticipato l’esibizione di freeskate a cura di “Cz Extreme”, animata dal gruppo Travel Companions. E poi ancora: balli, canti e giocoleria sulle note di Occidentali’s Karma.

Per il pomeriggio, a partire dalle 16:40, gli evento continuano con i personaggi della Walt Disney a cura dell’associazione Wonderland Catanzaro Eventi. Alle 17:00, invece, si terrà la scopertura della targa campo polivalente “Nico Bianco”, mentre alle 18:15, si potrà assistere all’esibizione di cantanti e musicisti dell’associazione culturale “Your Art” di Caterina Vitaliano e Claudia Mercurio. In serata, ore 19:00, chiuderà la programmazione un fantastico spettacolo led con attrezzi luminosi a cura dell’associazione Wonderland Catanzaro Eventi.

Filippo Coppoletta