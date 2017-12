Catanzaro, incendio attivita\' commerciale di tappezzeria tempestivo intervento VVF (Foto)

CATANZARO 31 DICEMBRE - Squadre dei vigili del fuoco della sede centrale, sono intervenute questa mattina alle ore 08.00 circa in Viale Magna Grecia, nel comune di Catanzaro per incendio magazzino.

Interessato dalle fiamme un locale adibito ad attività commerciale di tappezzeria.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da un primo sopralluogo effettuato dal personale Vigilfuoco, non è stato rinvenuto alcun elemento utile che faccia presumere ad un incendio doloso ma, ulteriori accertamenti sono ancora in atto per cui al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Materiali ed attrezzature contenuti all'interno del locale, completamenti distrutti dalle fiamme.

Non risultano danni a persone ne danni strutturali all'edificio.

Sul posto Polizia di Stato per quanto di competenza.