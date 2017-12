Catanzaro, incendio autovettura a Germaneto: conducente uscito in tempo e illeso

CATANZARO,12 DICEMBRE - I Vigili del Fuoco hanno segnalato stamane un incendio di un’autovettura a Germaneto, frazione di Catanzaro, sulla strada parallela alla Strada Statale 106 in direzione della Cittadella regionale - sede della Regione Calabria - all’altezza della concessionaria Bencivegni.

L’incendio è avvenuto per cause accidentali e il conducente, unico passeggero, è uscito fuori dal veicolo in tempo senza riportare ferite.

L’auto invece, una Peugeot 308, è andata completamente distrutta.

Federico Ferro