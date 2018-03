Catanzaro, incendio in una villetta nella notte, nessun ferito

CATANZARO, 27 MARZO- Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sono intervenute questa notte in Via Gramsci nel comune di Cerva per un incendio di abitazione.

Le fiamme hanno interessato una villetta situata all'ingresso del paese.

L'incendio ha avuto origine dalla canna fumaria, si è propagato al tetto con struttura in legno e copertura in tegole.

Dieci unità operative del distaccamento di Sellia Marina e della sede Centrale, con supporto di autobotte ed autoscala sono riusciti tempestivamente a domare il rogo evitando che lo stesso si propagasse all'intero edificio.

Le fiamme hanno danneggiato parte del tetto e del locale mansardato adibito a ripostiglio.

Gli occupanti, accorgendosi di quanto accadeva, hanno prontamente abbandonato l'abitazione in attesa dei soccorsi. Tanta paura ma fortunatamente nessuna persona ferita o intossicata.

(Foto da vigilfuococalabria.com)

Eleonora Ranelli