Catanzaro, incendio nell'agriturismo "Ai Reduci". (Video-Intervista)

CATANZARO, 4 AGOSTO – Ancora sconosciute le cause dell’incendio divampato questa notte presso il ristorante “Ai Reduci”, sito nel quartiere Siano di Catanzaro.

InfoOggi ha raggiunto il luogo dei fatti e raccolto le prime dichiarazioni di Saverio Pavone, titolare dell’attività. Quando è stato avvisato dell’accaduto, afferma in modo molto provato, si è prontamente recato per verificare la situazione e ha trovato “l’inferno”. “Il locale distrutto, 60 anni di storia distrutti”, continua a raccontare Pavone, il quale, riguardo le possibili cause che abbiano originato il rogo lascia intendere che possa trattarsi di un atto doloso: “Si presume che ci siano state circa 10 taniche di benzina, anche delle bottiglie”. Tutto, stando alle sue affermazioni, fa pensare che ci possano essere stati più focolai di partenza. La Scientifica ha già provveduto alle operazioni di rilievo e repertamento, si attendono dunque risposte ufficiali nei prossimi giorni, che potranno confermare o smentire l’ipotesi avanzata da Pavone.

Pavone ringrazia la prontezza dei vigili, i quali hanno salvato il tetto grazie alla loro tempestività. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per gli interni, tutti distrutti dalle fiamme. “Il locale è distrutto, i danni sono tantissimi”. L’attività consentiva il sostentamento di dieci persone”, asserisce il titolare dell’agriturismo.

Pavone condanna duramente il gesto, sottolineando il suo avvilimento, frustrazione e dolore. Al tempo stesso il pensiero dell’uomo va all’altra attività di cui è titolare: il Museo delle Carrozze, affermando che non sa se riuscirà a “dormire tranquillo”. L’uomo teme infatti che possa verificarsi la stessa sorte accaduta al locale “Ai Reduci”.

A breve il video dell'intervista

