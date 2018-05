Catanzaro. Incidente stradale auto perde il controllo e si ribalta intervento dei VVF

CATANZARO, 26 MAGGIO - Incidente stradale in loc. Visconte via Onofrio Colace nel comune di Catanzaro. Una vettura Citroen C2, per cause in corso di accertamento, perde il controllo e si ribalta su di un lato.

Unica passeggera a bordo la conducente che, ferita in modo non grave è stata trasportata presso struttura ospedaliera di Catanzaro dal personale Suem 118.

Intervento dei vigili del Fuoco della sede Centrale di Catanzaro per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale per la rimozione.

Al momento la strada chiusa al traffico.