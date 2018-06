Catanzaro incidente stradale, Ford Transit, esce fuori strada e rimane in bilico su burrone

CATANZARO, 14 GIUGNO - Incidente stradale nei pressi della tangenziale ovest SS 109 per la Sila Piccola rotatoria crocevia per i quartieri Pontegrande, Piterà, Siano nel comune di Catanzaro.

L' automezzo coinvolto è un'auto furgonata Ford Transit. Per cause in corso di accertamento usciva fuori strada, divelto il guardrail il mezzo rimasto in bilico sul ciglio del burrone.



Due persone all'interno hanno riportato ferite non gravi. Sul posto squadra dei vigili del fuoco della sede centrale per la messa in sicurezza del mezzo ed il recupero dello stesso.