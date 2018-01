Catanzaro, ingenti danni alle residenze universitarie per il maltempo

CATANZARO, 4 GENNAIO- Il maltempo di questa notte ha provocato ingenti danni alle residenze universitarie del Campus “Salvatore Venuta” sia il primo che il secondo lotto hanno riportato seri danneggiamenti a causa del forte vento e della pioggia intensa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno disposto la chiusura degli alloggi per inagibilità.

Le residenze rimarranno chiuse fino a quando l’ufficio tecnico dell’Università non effettuerà i lavori di ripristino, così spiega una nota dell’ateneo. La Fondazione Università Magna Graecia ha garantito agli studenti ospiti delle residenze un’adeguata collocazione alternativa all’interno di alcune strutture alberghiere.

Vento forte e maltempo si sono registrati anche nel cosentino dove tuttavia i Vigili del Fuoco non segnalano casi di particolare gravità. Molti gli interventi di messa in sicurezza in città e provincia a causa di tetti in lamiera divelti, cartelloni pubblicitari e alberi finiti in strada.

A Cosenza, inoltre, il vento ha danneggiato il presepe all’aperto installato in piazza Bilotti facendo volare le sagome dei personaggi sacri oltre ai gazebo e alle tende esterne di diversi bar.

Federica Fusco



Immagine: meteoweb