Catanzaro: bloccato il traffico veicolare e pedonale causa alberi pericolanti intervento dei VVF

CATANZARO 5 SETTEMBRE- Catanzaro: Interdetto al traffico veicolare e pedonale il tratto del viale d'uscita del Parco della Biodiversità Mediterranea che da su via Vinicio Cortese.

Da verifica effettuata dai vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro si riscontrava che due alberi d'alto fusto soprastanti il viale hanno, a causa del loro peso e della spinta esercitata, lesionato il muro di contenimento e delimitazione del viale con pericolo di un eventuale cedimento.

Si è provveduto pertanto, in via precauzionale, ad inibire con apposito transennamento il transito in prossimità dell'uscita del parco in attesa di urgenti lavori di ripristino e consolidamento del muro e la messa in sicurezza della zona.

Sul posto personale tecnico dell'amministrazione Provinciale e polizia locale per quanto di competenza.