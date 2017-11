Catanzaro, interruzione acqua potabile, causa manutenzione straordinaria su impianto Guerriccio

CATANZARO, 28 NOVEMBRE - Dalle ore 10:30 e fino alle 17 circa di oggi, martedì 28 novembre, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile a Sant’Elia, via delle Serre, Piterà, via Colace, Pontegrande, Ianò, via Genovesi, via Fabiani, via Bambinello Gesù, Pontepiccolo e nell’area compresa fra via Madonna dei Cieli e via Rossi (inclusa).

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che l’interruzione si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto del Guerriccio.