Catanzaro invasione di calabroni nella scuola "Lampasi" e "Todaro" intervento dei VVF

CATANZARO 5 SETTEMBRE - Squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Catanzaro è intervenuta questa mattina per bonifica calabroni e verifica infiltrazioni di acqua presso la Scuola Media Statale "Lampasi" plesso "Todaro" sita in via Tommaso Campanella nel comune di Catanzaro. Da verifica visiva effettuata dal personale vigilfuoco si riscontrava che una parte della guaina di copertura del tetto dell'edificio era divelta per cui, a causa delle abbondanti piogge, l'acqua è filtrata nel solaio con pericolo di distacco di parti di intonaco.



Sul posto intervenuto il funzionario dei Vigili del Fuoco I.A. Massimo Conforti che, in via cautelativa ha provveduto ad interdire l'accesso ad alcune zone dell'istituto poste ai piani superiori della struttura in attesa di urgenti lavori di ripristino e consolidamento.

Si provvederà domani ad ulteriore verifica tecnico strumentale con personale dell'ufficio tecnico del comune di Catanzaro.