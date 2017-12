Catanzaro. Isola pedonale su corso Mazzini nella giornata dell\'immacolata

CATANZARO 06 DICEMBRE - In coincidenza con la festività dell’Immacolata è stata istituita l’isola pedonale su corso Mazzini. Il provvedimento che porta la firma del comandante del corpo di Polizia municipale, generale Giuseppe Antonio Salerno, risponde a una precisa volontà del sindaco Sergio Abramo che intende creare un’area pedonale per le concomitante celebrazioni religiose dedicate all’Immacolata, oltre che per consentire, nella giornata che di fatto da il via allo shopping natalizio, un più comodo svolgimento.

Quindi, venerdì prossimo 8 dicembre, a partire dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 è stato istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza G. Garibaldi. Mentre nelle fasce orarie che vanno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17,30 alle ore 20, sempre su tale tratto di corso Mazzini, sarà interdetto anche il traffico veicolare.Sarà consentito l’attraversamento ai veicoli provenienti da via D. Assanti diretti su via Spasari e a quelli provenienti da via Jannoni e diretti su via Menniti Ippolito. Non sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da salita Rosario. In caso di condizioni atmosferiche avverse, si valuterà l’opportunità di eseguire tali provvedimenti. Il Comando dei vigili urbani invita gli automobilisti a sostare fuori dal perimetro interdetto al transito evitando, così, intralci al traffico e caotici ingorghi. Rimangono invariate le disposizioni di divieto di transito e di sosta nella giornata di sabato 9 dalle ore 17 alle ore 20,30.