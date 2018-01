Catanzaro. La Polizia di Stato trae in arresto un 20enne per evasione

CATANZARO 30 GENNAIO - Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di Catanzaro quartiere Lido ha tratto in arresto, per il reato di evasione, C. S., catanzarese di anni 20 pregiudicato, in atto sottoposto alla Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari.

Nella consueta verifica dei soggetti sottoposti a Misure Cautelari, gli Agenti hanno bussato più volte all’abitazione del C.S. non trovandovi nessuno. Verificato che questi non avesse alcuna autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione, i poliziotti si sono appostati nei pressi, individuando il C.S. che di lì a poco rientrava a casa.

I tentativi del soggetto di cercare scuse legate ad urgenti necessità di carattere sanitario, peraltro non documentate, non hanno convinto gli Agenti che, condotto il soggetto in Commissariato, lo hanno tratto in arresto, perché colto nella flagranza del reato di evasione. Su disposizione del P.M. di turno, il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.