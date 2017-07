CATANZARO 19 LUGLIO - Un incendio per cause sconosciute è divampato questa sera al lido Jonio in località Giovino.



L’incendio si è subito sviluppato danneggiando gravemente la struttura. Sul posto i Vigili del fuoco. Al momento i vigili e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio.o.

Cronaca di Giovanni Cristiano