Catanzaro, lunedì la presentazione del piano per la rete idrica

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Il 19 ottobre in Cittadella regionale saranno illustrati gli interventi sulla condotta Simeri-Passante, che alimenta il potabilizzatore di Santa Domenica

La rete idrica di Catanzaro sarà al centro della conferenza stampa in programma lunedì 19 ottobre alle 11.30 nella Sala Turchese della Cittadella regionale. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, presenteranno gli interventi previsti per rafforzare il sistema di approvvigionamento idrico del capoluogo.

Le opere sulla condotta Simeri-Passante

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Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli investimenti e i lavori programmati per ammodernare alcuni tratti della condotta adduttrice dello schema Simeri-Passante. L’infrastruttura serve il potabilizzatore di Santa Domenica, impianto strategico per il sistema idrico cittadino.

Gli obiettivi degli interventi

Il programma punta a migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete, intervenendo su una condotta fondamentale per il trasferimento dell’acqua verso il potabilizzatore. Secondo quanto anticipato dalla Regione, le risorse sono destinate ad affrontare in modo strutturale le criticità del sistema e a renderlo più affidabile e resiliente.

Durante la presentazione saranno forniti ulteriori dettagli sugli investimenti e sulle opere previste per la città di Catanzaro.