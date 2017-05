Catanzaro, metà alloggi popolari occupati abusivamente

CATANZARO, 12 MAGGIO 2017 - Quasi un alloggio popolare su due, a Catanzaro, è occupato abusivamente. Questo è il dato emerso oggi dagli accertamenti coordinati da un apposito Tavolo istituito in Questura.

La notizia è stata data dal prefetto Luisa Latella, in un riunione convocata per fare il punto sullo stato di attuazione del protocollo stipulato il 20 dicembre del 2016 tra Prefettura, Comune di Catanzaro e Aterp per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel dettaglio, gli accertamenti hanno permesso di sancire che 291 alloggi popolari - pari al 49,57 % di quelli controllati - sono risultati occupati abusivamente. Dagli stessi accertamenti, inoltre, é emerso che gli alloggi regolarmente occupati sono 204, pari al 34,75% di quelli controllati.

Su 291 occupazioni irregolari, vi sono 122 domande di regolarizzazione, il 41,92% del totale. Sono stati rilevati, inoltre, allacci abusivi di luce o di altre utenze per il 19% degli alloggi controllati.

Oltre a questi reati, i controlli hanno permesso di scoprire numerosi altri illeciti. Nella fatticpecie, sono stati rilevati reati in materia di trasformazione e spaccio di droga, di detenzione illegale di armi e violazioni degli obblighi relativi agli arresti domiciliari.

"L'attività di controllo, portata avanti con puntualità e determinazione e che proseguirà anche per il futuro con estensione su altre aree territoriali della provincia, a partire da quella di Lamezia Terme", dice la dalla Prefettura in un comunicato.

Daniele Basili

immagine da ansa.it