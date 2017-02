È iniziata l\'ansia da prestazione elettorale

CATANZARO 03 FEBBRAIO - La campagna elettorale per le prossime elezioni comunali della nostra città è partita già da qualche mese, ma solo nelle ultime settimane sembra essere entrata in un clima da ansia da prestazione. Diversamente non sapremmo spiegarci l’effluvio di notizie e comunicati, a volte anche inconcludenti, che vengono fatti pubblicare.

Come quando leggiamo di una nostra partecipazione presso la sede regionale del PD, ieri, alla presenza del segretario Ernesto Magorno: si dà il caso, però, che nessuna rappresentanza di “Catanzaronelcuore” vi abbia preso parte o abbia saputo qualcosa circa tale partecipazione!Sia chiaro: non è che contribuire alle discussioni politiche inerenti al futuro del capoluogo di regione ci dispiaccia, ma riteniamo che per affermare che vi abbiamo partecipato occorra il requisito minimo, ossia l’esserci stati per davvero!Ciò chiarito, e fugando pertanto ogni elemento di confusione, crediamo che la campagna elettorale ed il voto che selezionerà il prossimo sindaco e la prossima assise di Catanzaro non possano prescindere da un innalzamento qualitativo del dibattito in corso circa il destino della città. Il nostro Movimento non è adagiato su posizioni ideologiche o partitiche, essendo teso, per sua costituzione, solo ed esclusivamente all’interesse del capoluogo e della sua comunità. Perciò crediamo e auspichiamo che la candidatura a sindaco – che tante ansie, incontri, accordi e aspettative sta generando – debba primariamente informare la visione della città. Questo può avvenire se il candidato a sindaco è innanzitutto una persona genuinamente interessata al bene comune e allo sviluppo del territorio, avendo una chiara idea tanto sugli obiettivi da conseguire, quanto sulla conoscenza della realtà, con le sue criticità da risolvere e le sue eccellenze da valorizzare. Il tutto in una visione unitaria e coerente.Il candidato migliore dovrebbe inoltre essere una persona libera, caratteristica non scontata né comune, nel senso che non dovrebbe rispondere a gruppi particolari di pressione senza però rinunciare al dialogo, alla collaborazione, ad accordi fatti alla luce del sole e nell’esclusivo interesse della città . Qualcuno che sappia guardare in alto avendo dei sogni per sviluppare la città ma, contestualmente, sia concreto e realistico nei passi da compiere. Magari un giovane che porti con sé l’entusiasmo e la gioia nel fare tipici di chi guarda con ottimismo al futuro, con la fantasia di chi è spinto dall’amore verso questa nostra città, consapevole del lavoro e delle difficoltà che comporta amministrare per realizzare il sogno di una nuova Catanzaro. Qualcuno che, possibilmente, abbia già un po’ di esperienza e sia abbastanza indipendente da non affacciarsi alla politica per servirsene bensì per servirla al meglio. E per servire una città che ha l’urgenza di ripartire da capo nel segno delle sue vocazioni da valorizzare, cancellando o limitando i danni apportati al suo tessuto storico, urbano, sociale. In sintesi: qualcuno che abbia sinceramente Catanzaro nel cuore!



Movimento Civico Indipendente “Catanzaronelcuore”