Catanzaro, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

CATANZARO, 10 LUGLIO - Giornata intensa per il gruppo dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Numerosi gli interventi, da questa mattina: a partire da un vasto incendio che ha interessato la zona tra Amato e Serrastretta, per il quale è stato necessario anche l’intervento dell’elicottero per domare le fiamme che mettevano a rischio anche diverse abitazioni. Un altro intervento ha interessato la zona di Uria, con le fiamme che hanno lambito le case del paese. Ancora in corso l’interevento della squadra 6A, con il supporto di un gruppo di Calabria Verde.

Incendi che non hanno risparmiato nemmeno il quartiere Barone, alle spalle del centro commerciale posto a sud della città. Ad intervenire, oltre a una squadra di Soverato, anche l’elicottero. Distrutte alcune baracche in legno anche se non si segnalano grossi danni.Ad essere interessata anche la città di Catanzaro con un incendio piuttosto esteso in via Corrado Alvaro, che ha visto l’intervento di un’autobotte per limitare le fiamme che mettevano a rischio alcune abitazioni della zona.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)