Catanzaro oggi su “la vita in diretta”, Tutti sintonizzati su Rai 1 alle ore 16.20!

CATANZARO, 3 AGOSTO - Oggi pomeriggio tutti sintonizzati su Raiuno alle ore 16.20! La nota trasmissione “La vita in diretta” dedicherà una cartolina speciale al capoluogo di regione calabrese.

Dalle suggestive terrazze del San Giovanni, infatti, partirà una diretta per raccontare le eccellenze catanzaresi dal punto di vista gastronomico, artigianale e folkloristico.

Il pane del Mulinum, l’olio dell’oleificio Torchia, il miele di Ursino, la cupeta di Francesco Castanò, Vincenzo Lamonica con i suoi gustosi piatti, l’Antica Congrega Tre Colli con sua maestà il morzello preparato da Armando Mauro, le ceramiche di Francesca Ciliberti, i manufatti serici della Cooperativa Nido di Seta, ma anche il gruppo storico citta di Catanzaro guidato da Mario Mauro e la cantastorie Francesca Prestia con la sua chitarra battente.Verrà raccontata anche la tradizione legata alla Madonna di Porto Salvo con un servizio realizzato ad hoc.Non mancherà, ovviamente, il riferimento al Magna Graecia Film Festival in corso in questi giorni.Una bella occasione di promozione del territorio catanzarese realizzato grazie alle rete di pubbliche relazioni del patron della kermesse cinematografica Gianvito Casadonte, ora anche sovrintendente del Teatro Politeama.