Catanzaro, panico e paura per incendio in una palazzina intervento dei Vvf (Foto)

CATANZARO, 16 FEBBRAIO - Momenti di panico e numerose chiamate in SO115. Ore 2.40 i vigili del fuoco della Sede Centrale sono intervenuti in Via Tommaso Campanella, nel comune di Catanzaro, per incendio in una palazzina.

Interessata dalle fiamme, la sala condominiale posta al piano terra di una palazzina di sette piani.

La sala era stata adibita a magazzino deposito ad uso di tutti i condomini.

Mobili, ciclomotori, biciclette, scatole di libri, elettrodomestici in disuso e tanto altro materiale è andato completamente distrutto.

I vigili del fuoco sono stati impegnati diverse ore per domare l'incendio e riportare in sicurezza la zona. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni.

Non si registrano danni a persone.

Le fiamme e le alte temperature sprigionate all'interno della sala, hanno provocato lo sfondellamento delle pignatte del solaio. Il locale in via cautelativa è stato reso inagibile in attesa di verifiche tecnico-strumentali più approfondite.



Accertamenti in corso da parte del personale vigili del fuoco per risalire alle cause dell'incendio.