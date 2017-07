Catanzaro. Proclamati i consiglieri eletti che comporranno il nuovo consiglio comunale (Foto)

CATANZARO, 05 LUGLIO - Questa mattina nella sala concerti di palazzo de Nobili, la segretaria dell’ufficio elettorale centrale, Paola Trombetta, ha dato lettura dell'atto di proclamazione dei consiglieri votati nel turno elettorale dell’11 e di ballottaggio del 25 giugno. Il verbale, frutto del resoconto delle 90 sezioni, è stato sottoscritto dal presidente l’ufficio centrale,il giudice Alessandro Bravin.

Per le liste collegate alAbramo sei consiglieri sono andati aLuigi Levato, Ivan Cardamone, Roberta Gallo, Francesca Celi, Modestina Migliaccio e Giulia Procopio. Cinque i consiglieri di ApMarco Polimeni, Antonio Mirarchi, Nuccia Carrozza, Alessandra Lobello ed Ezio Praticò.sarà rappresentata da Rosario Mancuso, Enrico Consolante e Fabio Talarico.I due seggi divanno a Filippo Mancuso e Demetrio Battaglia, quelli dia Giuseppe Pisano e Francesco Gironda, quelli di Obiettivo Comune ad Andrea Amendola e Manuela Costanzo., Vincenzo Ciconte, tre consiglieri vanno aSergio Costanzo, Fabio Celia e Cristina Rotundo, a Svolta democratica due consiglieri: Eugenio Riccio e Libero Notarangelo.Un seggio anche per l’Tommaso Brutto ,uno alLorenzo Costa. Catanzaro in rete sarà rappresentata da Rosario Lostumbo, Roberto Guerriero rappresenterà i Socialisti e democratici. Fanno parte del nuovo consiglio anchee il consigliere della lista Cambiavento, Gianmichele Bosco.Subito dopo la lettura del verbale, ilha salutato i neo eletti presenti e quelli assenti, augurandogli buon lavoro con l’auspicio che in consiglio si possa instaurare un rapporto di collaborazione nell’interesse della città. “L’esempio della ritrovata condivisione sul salvataggio dell’– ha sottolineato Abramo - dovrà essere la strada maestra che ci guiderà in questa consiliatura.Finita la campagna elettorale, penso che la città abbia bisogno del contributo di tutte le rappresentanze politiche presenti in consiglio per rilanciarne il ruolo di Capoluogo della Calabria. Una condivisione che, sulle grandi questioni, c’è già stata nella precedente assemblea - ha concluso il sindaco - ma che oggideve essere ancora più forte, perché solo uniti possiamo raggiungere quei traguardi che Catanzaro merita”.