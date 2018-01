Catanzaro, pronto soccorso ospedale "Pugliese": incontro in Cittadella

CATANZARO, 11 GENNAIO - Nel corso di una riunione tenutasi questa mattina presso la Cittadella regionale e convocata nell’ambito del confronto sul percorso legato all’integrazione fra l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini, sono affrontate anche le problematiche relative all’organizzazione del Pronto Soccorso nell’area della città di Catanzaro.

Presenti all’incontro il delegato del Presidente della Giunta Oliverio in materia sanitaria, il Direttore del Dipartimento Tutela della Salute ed i Direttori Generali delle due Aziende ospedaliere.Nel corso dell’incontro il Direttore dell’Azienda Pugliese-Ciaccio, Giuseppe Panella, ha fatto presente che il sovraffollamento di questi giorni è dovuto al numero esorbitante di patologie stagionali che, come sta accadendo anche nel resto dell’Italia, provocano un notevole aumento di accessi al Pronto Soccorso che si aggiungono al già gravoso carico di lavoro che si registra normalmente.Panella ha ribadito, comunque, che tutte le misure necessarie atte ad affrontare tale emergenza sono state tempestivamente adottate, al fine di ridurre al minimo i comprensibili disagi dei cittadini.Il Dott. Antonio Belcastro, dal canto suo, ha manifestato la disponibilità dell’Azienda Mater Domini ad accogliere presso la struttura di Germaneto tutti i pazienti affetti da patologie cardiovascolari provenienti dall’area centrale della Calabria attraverso il 118 ovvero gli ospedali spoke nonché, sulla base di percorsi di cura appropriati per patologia, di ulteriori forme di collaborazione che possono riguardare sia il Pronto Soccorso che altre Unità Operative.Quanto alle carenze di risorse umane, oltre al DCA n. 4 del 2018, che ha concluso il percorso relativo all’orario di lavoro secondo quanto previsto dalla Legge 161/2014, è in via di definizione un ulteriore Decreto teso a garantire ultPronto Soccorso ospedale “Pugliese”: incontro in Cittadella