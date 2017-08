Catanzaro: ritorna in giallorosso il centrocampista Alessio Benedetti

COTRONEI (KR), 1 AGOSTO - Si muove in entrata come in uscita il mercato del Catanzaro quando mancano quattro giorni al termine della prima fase del ritiro precampionato e due amichevoli da sostenere.

Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo in giallorosso del centrocampista Mirco Spighi (27), in prestito con diritto di riscatto dal Teramo, si è concretizzato il ritorno di Alessio Benedetti (27), centrocampista di qualità, già in giallorosso nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014 reduce da una stagione da titolare nella Pistoiese. Benedetti si è legato al club di via Giacchino da Fiore per un anno con opzione per la stagione successiva. Vicini ad indossare la casacca giallorossa anche due giovani promesse del Novara, l’attaccante centrale Antonio Lukanovic (19) e l’esterno offensivo di origini marocchine Hicham Kanis (20), che giungeranno in prestito alla corte di Erra.

A fronte degli arrivi è da registrare anche la risoluzione consensuale con l’attaccante portoghese Diogo Tavares, ora libero di trovare un’altra sistemazione.

Intanto la squadra, agli ordini di Alessandro Erra prosegue le doppie sedute di lavoro nel ritiro di Palumbo Sila.

Agli ordini del preparatore atletico Antonio Raione, la rosa giallorossa lavorerà anche domattina, prima di affrontare, alle ore 17 al Sila Regia Stadium, l’amichevole contro la formazione Primavera del Crotone.

Carlo Talarico