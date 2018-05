Catanzaro. Rocambolesco incidente sulla nuova ss106

CATANZARO 11 MAGGIO - Incidente stradale sulla Ss106 varA in direzione Soverato (CZ) dopo lo svincolo per il Comune di Borgia. Le vetture coinvolte un autofurgone, una Fiat Panda. Quest'ultima a seguito dell'impatto si ribaltava più volte.



All'interno dell'abitacolo della Fiat Panda due donne che, estratte dalla vettura sono state prese in cura dal personale suem118 e trasportate in ospedale. Anche il conducente del furgone trasportato in ospedale per controlli.

Accertamenti in corso circa la dinamica. Nell'incidente coinvolto anche un camion in transito.



La strada chiusa al traffico per il periodo di espletamento delle operazioni di soccorso.

Intervento dei Vigili del Fuoco della sede Centrale per mettere in sicurezza i veicoli in attesa del soccorso stradale.

Redazione