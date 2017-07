Catanzaro, scontro frontale sulla SS106: cinque feriti

CATANZARO, 5 LUGLIO - Incidente stradale sulla SS106 in prossimità dello svincolo per Borgia. L'impatto frontale ha visto coinvolte due autovetture, una cinquecento e una Y10. Cinque le persone ferite di cui una in maniera piuttosto grave anche se non sembra in pericolo di vita.

Immediati i soccorsi sul posto con l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco, tre ambulanze, polizia stradale e Anas La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ma le carreggiate sono state prontamente ripristinate per consentire il deflusso del traffico.

Giuseppe Sanzi