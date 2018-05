Catanzaro. I Vigili del Fuoco spengono il fuoco dell\'indifferenza incontrano la sezione UILDM (Foto)

CATANZARO, 8 MAGGIO - Sabato 5 maggio un gruppo di soci della sezione UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) della sezione di Chiaravalle Centrale ha fatto visita al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro.

Il gruppo composto da 12 volontari del servizio civile e 4 soci affetti da difficoltà motorie tra cui il presidente della sezione Giovanni Sestito ha trascorso un pomeriggio in compagnia dei vigili del fuoco.

L'incontro, ha spiegato il presidente Sestito, rientra nelle iniziative dirette a rimuovere barriere di ogni genere con il tentativo di attuare il più possibile l'integrazione sociale delle persone affette da difficoltà motorie.

Prezioso in questo cammino è il lavoro dei volontari del servizio civile che contribuiscono a migliorare la qualità della vita delle persone affette da patologie neuromuscolari e delle loro famiglie favorendo l'integrazione sociale nei territori dove esse risiedono ed una maggiore autonomia nella gestione delle attività di vita quotidiana sollevando le famiglie dal carico assistenziale.



I vigili del fuoco hanno cordialmente accolto i visitatori mostrando loro i locali della sede operativa, il parco automezzi e le attrezzature in dotazione per lo svolgimento delle attività di soccorso che i soci hanno avuto modo di provare con dimostrazioni pratiche.



Interessante lo scambio di esperienze con racconti di vita vissuta che si è tenuto all'interno del distaccamento tra un ottimo caffè e qualche fetta di dolce.

Segni di gratitudine e grande entusiasmo da parte dei soci UILDM, i quali prima di rientrare nella propria sede hanno ricevuto in dono dal personale vigilfuoco un opuscolo sulla diffusione della sicurezza ed alcuni gadget a ricordo della stupenda giornata trascorsa insieme.