Nelle gallerie del San Giovanni, Sindaco Abramo successo per la mostra "Cyclocosmia"

Oltre seicento persone hanno visitato la mostra “Cyclocosmia” nelle gallerie del San Giovanni - il Sindaco Abramo: “si conferma la vocazione polifunzionale di uno spazio suggestivo in cui emerge il talento dei giovani artisti dell’accademia”

CATANZARO, 22 MAGGIO - Oltre seicento persone hanno visitato nel fine settimana la mostra “Cyclocosmia – under the ground”, curata dall’Accademia di Belle Arti all’interno delle gallerie del San Giovanni, che ha messo in risalto la vocazione polifunzionale di uno spazio suggestivo restituito alla città dopo un importante intervento da parte dell’amministrazione comunale. “Il ragno” - l’emblematico nome attribuito alle gallerie – riprende vita nel percorso espositivo che ha conquistato la curiosità dei visitatori anche grazie al tour virtuale, realizzato con tecnologia Google 360°, tramite cui la mostra è accessibile e fruibile anche sugli smartphone.

Catanzaro è tra le prime città a proporre questa esperienza innovativa proponendosi anche come esempio di riferimento dal punto di vista delle nuove tecnologie applicata alla cultura e agli spazi museali. Tutti coloro che vogliono visitare le gallerie possono farlo percorrendo l’itinerario proposto dall’Accademia di Belle Arti in condizioni di piena sicurezza. Il sindaco Abramo, che ha voluto partecipare all’inaugurazione, ha evidenziato la qualità dell’iniziativa e il talento dei quaranta allievi in mostra che hanno potuto vivere un’importante occasione di formazione e di crescita: “Il gradimento riscosso da questa prima mostra organizzata insieme all’Accademia – ha detto – ha confermato che le gallerie del San Giovanni rappresentano uno spazio dalle innumerevoli potenzialità attrattive che l’amministrazione comunale ha intenzione di valorizzare attraverso le migliori espressioni del territorio. Invito tutti quanti a visitare questa splendida esposizione per scoprire da vicino la grande creatività dei giovani artisti dell’Accademia che presto troveranno “casa” nel cuore del centro storico, nei locali dell’ex Educandato, i cui lavori di riqualificazione sono in via di ultimazione”. “Cyclocosmia” sarà visitabile sino al 30 giugno tutti i giorni dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e la domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 20.30.