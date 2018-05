Catanzaro Sport Village, Il 29 giugno Dibeat festival con il grande dj Ralf

CATANZARO 25 MAGGIO - L’appuntamento è per venerdì 29 giugno 2018 quando dalle ore 19.00 a tarda notte il Catanzaro Sport Village sarà teatro di una grandissima festa, accogliendo quanti vorranno essere contagiati dal Dibeat Festival e soprattutto dal suo head liner, DJ RALF.

Nel cartellone di spettacoli allestito allo stadio Nicola Ceravolo, uno dei protagonisti sarà senza dubbio questa icona del clubbing italiano ed europeo.

DJ RALF è un artista straordinario, che ancora oggi, seppur dopo decenni sulla cresta dell'onda, trasmette entusiasmo ed energia, travolgendo i clubber con la sua magia musicale che rende memorabile ogni suo dj set.

Ospite dei più importanti Club del mondo, Ralf ha da anni una sua etichetta, ‘Laterra records’, che produce e sostiene diversi dj emergenti. Collabora inoltre da anni alla realizzazione di Umbria Jazz, relaziona nei più qualificati seminari sul mondo della notte, accompagna le generazioni in un viaggio emozionale reso straordinario dalla sua musica.

Dibeat & Friends hanno sposato entusiasticamente il progetto di Francesco Scavelli e della sua ALKON ritenendo subito l'idea del Catanzaro Sport Village una ventata di moderna contemporaneità sulla città.

Dibeat da sempre cerca di proiettare Catanzaro e la sua costa su palcoscenici europei, che catalizzano presenza e attenzione da parte di migliaia di visitatori e viaggiatori appassionati di cultura, arte e musica.

Per la grande festa con DJ RALF a brevissimo verrà aperta la prevendita in Super Early Bird: special price € 4,00 (oltre diritti di prevendita) valido fino al 10 giugno.

I ticket potranno essere acquistati anche contattando gli addetti Dibeat set.

Dibeat nasce nel 2007 a Catanzaro, esclusivamente per l'amore incondizionato che nutriamo per la musica, la passione e il ritmo. La voglia di condividere emozioni vere ci spinge in questa nostra avventura.

Promuoviamo da anni la cultura della musica elettronica nella nostra regione. Lo facciamo al sud, e ne andiamo fieri. Le difficoltà e i disagi culturali, di cui da tempo la nostra terra soffre, rappresentano per noi uno stimolo in più; il carburante che ci dà la forza di pensare in grande e guardare al futuro, convinti che l’innovazione nella musica, potentissimo strumento comunicativo, sia la chiave per poter abbattere distanze e favorire integrazione e crescita.



Decine di artisti internazionali in questi anni, tra cui Sven Vath, Marco Carola, Ellen Allien, Magda, Ilario Alicante, Raresh, Nastia, Francois Kevorkian, i nostri Neverdogs, solo per citarne alcuni, tra i più importanti, sono stati protagonisti nella nostra consolle, facendo emozionare e danzare migliaia di amici. Lo facciamo per passione, con passione, perchè amiamo i quattro quarti..