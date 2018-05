Catanzaro. Studente del Liceo classico "P. Galluppi" scelto per il "modello normale"

CATANZARO 24 MAGGIO - In questi giorni è pervenuta al Liceo classico “P. Galluppi” di Catanzaro la comunicazione ufficiale del Magnifico Rettore della SNS di Pisa, Prof. Vincenzo Barone, con cui lo studente catanzarese Emmanuele Ciambrone della classe IV C è stato ammesso al corso di orientamento Universitario che la Scuola Normale Superiore terrà a Roma, presso l’Auditorium all’interno dei giardini di Villa Farnesina, sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dall’11 al 16 del prossimo luglio.

Ciò inesito alla candidatura presentata dalla scuola, con referente la Prof. Angelina Anania. Un motivo di soddisfazione per l’importante realtà scolastica cittadina, diretta magistralmente dalla Prof.ssa Elena De Filippis, per tutto il corpo docente e in particolare per il meritevole studente Ciambrone, vincitore di borsa di studio, selezionato a livello nazionale. I corsi di orientamento universitario, com’è noto, sono rivolti a studenti particolarmente meritevoli, interessati a vivere un’esperienza qualificante e ad avere un primo contatto con realtà rilevanti del mondo universitario e della ricerca scientifica e tecnologica e non solo. Il corso offrirà l'opportunità allo studente catanzarese Emmanuele Ciambrone di partecipare a lezioni tenute da docenti della Scuola Normale Superiore (SNS), studiosi accademici dei Lincei, docenti di altre Università, che attraverso le loro lezioni nelle giornate del corso, proporranno l’esame di temi dell’attualità sociale e culturale e della ricerca scientifica e tecnologica relativa a un ampio spettro di discipline di studio universitarie, su temi di analisi matematica, archeologia e storia dell’arte classica, architettura, astrofisica, biofisica, chimica, diritto costituzionale, economia politica, filosofia politica e del rinascimento, fisica e struttura della materia, fisiologia e neurobiologia, geometria, ingegneria, letteratura italiana, letterature classiche, medicina e chirurgia, storia dell’Europa orientale, storia romana.L’iniziativa così articolata, oltre ad avere finalità formative, vuole fornire agli studenti occasioni di dialogo e approfondimento, fare maturare strumenti e metodi di analisi e riflessione critica per fare conoscere caratteristiche e profili più attuali di figure professionali che operano nella ricerca scientifica e tecnologica. Oltre alle lezioni e agli incontri, sono previsti seminari e attività di tutorato curati da giovani studiosi e allievi dei corsi della SNS che trascorreranno insieme ai partecipanti, tra cui lo studente catanzarese Ciambrone, l’intero periodo del corso. Com’è noto alla Normale entrano ogni anno, con un concorso pubblico, al massimo una sessantina di matricole e un’ottantina di dottorandi, tra materie scientifiche e umanistiche, ciò conformemente al pensiero: «Si può, si deve fare di più per far comprendere il potenziale di un’istituzione come la Normale, in grado di essere una fucina di talenti», per come sostenuto dal suo Direttore il Prof. Vincenzo Barone. Il liceo classico cittadino, anche attraverso la pubblicazione della notizia sul proprio sito www.liceogalluppi.net, ha espresso le congratulazioni allo studente Emmanuele Ciambrone per l’importante ammissione, frutto di una offerta formativa, educativa ed organizzativa all’avanguardia, che caratterizza, da sempre, il liceo classico “P. Galluppi” definendone la sua identità, anche, attraverso i brillanti risultati che i suoi studenti riescono a conseguire in varie discipline.