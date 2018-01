Catanzaro: tre giorni di eventi in centro per chiudere le feste ecco il programma

CATANZARO 4 GENNAIO - Sarà una tre giorni ricca di eventi per tutte le famiglie quella che l’amministrazione comunale offrirà alla città per chiudere nel migliore dei modi le festività.



Oggi pomeriggio, giovedì 4 gennaio, alle ore 18.30, presso l’oratorio del Carmine, spazio alla musica con “La canzone napoletana tra vicoli e teatri”, concerto organizzato dall’associazione ADOL-Amici dell’opera lirica con protagonisti Giovanna Massara, soprano, e Amedeo Lobello, pianoforte.



Domani venerdì 5 gennaio su corso Mazzini, alle ore 18, animazione di strada, mentre nelle Gallerie del San Giovanni, dalle ore 17, si potranno visitare le mostre “L’occhio discreto dell’anima” di Eugenia Ciampa “Metamorphosi di un’idea-psicodinamiche” di Annarita Aprile. Al Cinema Teatro Comunale, alle ore 20.30, evento speciale "Tributo a Beniamino Gigli", film di Giuseppe Conti con il tenore catanzarese Stefano Gagliardi.



Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, un ricco programma di attività animerà l’isola pedonale disposta dalle 17 alle 20.30 nel centro storico: su corso Mazzini, dalle 17.30 alle 20.30, Epifania Show e Parata di Natale; nella Basilica dell’Immacolata, alle ore 18.30, il concerto “Miniature: spettacolo multimediale di prosa, poesia e musica” a cura dell’ADOL (maestro Sergio Coniglio); sulla scalinata Fazzari, alle ore 18.30, sarà recuperato lo spettacolo di cabaret de “Il professore Enzo Fischetti” da Made In Sud previsto originariamente nei giorni scorsi; su corso Mazzini, dalle 18 alle 20.30, intrattenimento musicale con la Insania Street Band. Nelle gallerie del San Giovanni, saranno ancora visitabili le esposizioni “L’occhio discreto dell’anima” di Eugenia Ciampa e l’esposizione “Metamorphosi di un’idea-psicodinamiche” di Annarita Aprile.



Sono aperte al pubblico, inoltre, le mostre permanenti con ingresso a pagamento al Complesso Monumentale del San Giovanni - “Imperatores” – dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; alla Palazzina ex Stac in Piazza Matteotti - “Calabria antica in miniatura e fiera europea del Presepe XIV edizione” – dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.