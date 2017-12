Catanzaro. tutti gli eventi di sabato e domenica in programma nel centro storico "funicolare gratis"

CATANZARO, 16 DICEMBRE - Entra nel vivo il fine settimana di eventi promosso dall’amministrazione comunale che animerà l’isola pedonale nel centro storico (istituita dalle 17 alle 20,30) sabato e domenica. Di seguito il programma previsto per la giornata odierna di sabato 16 dicembre:

Artisti di strada – dalle 17 alle 20,30 - Musicisti in diverse postazioni lungo corso MazziniPiazza Grimaldi (Giardini Nicholas Green) – ore 18,30 - Concerto “Dharma Music Tribe”FunicolareDay – dalle 7 alle 21 - funicolare gratuita ed eventi nelle stazioni di piazza Roma e SalaGallerie del San Giovanni – ore 17 - “Prendiamoci gusto”, degustazione ed esposizione a cura di Coldiretti, ore 17 “Alchimie d’arte” a cura di Stefano Russo, ore 17.30 Giornata Unesco dello sviluppo sostenibile a cura del Club Unesco CatanzaroCorso Mazzini – dalle ore 17 alle 20,30 – “Renna di Babbo Natale”Week-end al Museo – dalle 9 alle 20 ingresso gratuito a MARCA, MUSMI, MARCH, Museo Diocesano, Gallerie del San Giovanni, Casa della Memoria Mimmo Rotella, Museo del Rock.Oggi, domani domenica 17 dicembre, venerdì 22 e sabato 23 dicembre, dalle 10 alle 21, in Galleria Mancuso si terrà, inoltre, il mercatino di Natale con oltre 35 artigiani hobbisti che esporranno le loro creazioni.Sono aperte al pubblico, inoltre, le mostre permanenti con ingresso a pagamento al Complesso Monumentale del San Giovanni - “Imperatores” – dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; alla Palazzina ex Stac in Piazza Matteotti - “Calabria antica in miniatura e fiera europea del Presepe XIV edizione” – dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.L’amministrazione comunale invita i cittadini ad usare oggi gratuitamente la funicolare, dalle ore 7 alle 21, per raggiungere il centro storico con parcheggio a Sala e navetta su Corso Mazzini. Sono previste corse ogni 15 minuti con la possibilità di raggiungere Piazza Roma in soli tre minuti. Nella giornata di sabato un ricco programma di iniziative nell’ambito della manifestazione Fun-Day si svolgerà intorno alla funicolare, tra musica, degustazioni, animazione per bimbi e i racconti delle guide turistiche. La funicolare sarà aperta anche domenica dalle ore 16 alle ore 22.Per la seconda e ultima giornata di “Weekend al museo”, oggi sarà messo a disposizione, gratuitamente, anche il trenino itinerante, dalle ore 14 alle ore 20, per raggiungere comodamente i diversi musei. Domani, domenica 17 dicembre, lo speciale trenino del Natale su Corso Mazzini si potrà prendere gratuitamente dalle ore 18 alle ore 20.30. Inoltre, sono disponibili i parcheggi pubblici di Bellavista con ascensore panoramico (gratuito) e Musofalo (a pagamento) da lunedì a venerdì dalle 7 alle 18.Corso Mazzini – Motoraduno “La banda dei Babbi Natale 2.0” – Partenza Motel Agip ore 10,30Piazzetta della Libertà (ex ZOne) – ore 19 - Concerto jazzCorso Mazzini – dalle 17,30 alle 20,30 – Parata di NataleGallerie del San Giovanni – ore 17 - “Alchimie d’arte” a cura di Stefano Russo e “Dal gelso alla seta”- dimostrazione ed esposizione a cura della cooperativa “Nido di seta”Corso Mazzini – dalle ore 17 alle 20,30 – “Renna di Babbo Natale”Galleria Mancuso – ore 16,30 evento sportivo contro la violenza sulle donne – ore 20,00 “Strine e pastorali, suoni tradizionali catanzaresi” a cura di Andrea Bressi e Daniele Mazza.Di seguito i provvedimenti adottati dal comando di polizia locale per oggi e domani domenica 17 dicembre:dalle ore 16 alle ore 20,30, istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza G. Garibaldi;dalle ore 17 alle ore 20,30, interdizione del traffico veicolare e istituzione di area pedonale nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza G. Garibaldi;sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da via D. Assanti diretti su via Spasari ed a quelli provenienti da via Jannoni e diretti su via Menniti Ippolito. Non sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da salita Rosario