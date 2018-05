Catanzaro. ultime notizie su ricerca ragazzi dispersi in mare a lido (Foto e Video)

CATANZARO 12 MAGGIO - Intervento ricerca dispersi in mare nel quartiere marinaro del comune di Catanzaro.L'allarme giunto in SO alle ore 17.30 circa. Due ragazzi extracomunitari erano intenti a giocare sulla spiaggia quando il pallone termina in mare. Per recuperarlo, uno dei due si tuffa in acqua ma le forti correnti lo trascinano senza più riemergere. Il secondo accorreva in soccorso dell'amico ma, anche quest'ultimo non riemergeva dal fondo del mare.

Sul posto in prima battuta i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, guardia costiera e carabinieri che danno inizio alle ricerche mentre un elicottero della protezione civile regionale sorvolava la zona.

Nel frattempo, allertato dalla SO 115, si attendeva l'arrivo del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco proveniente dal comando provinciale di Reggio Calabria.



Alle ore 19.20 hanno inizio le operazioni di ricerca dei Sommozzatori che vengono sospese alle ore 22.45.

A coordinare le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco il funzionario Ispettore Antincendio Mauro Luciano.

Ad operare 11 unità di terra e 7 unità nucleo sommozzatori. Le ricerche riprenderanno domattina.