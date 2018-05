Catanzaro. Un incendio distrugge completamente "punchball" attrazione giostre quartiere di Giovino

CATANZARO, 3 MAGGIO - Un incendio ha distrutto oggi un punchball della giostra installata nel cuore del quartiere di Giovino di Catanzaro. Sul posto i carabinieri e vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme, che hanno sollevato una densa colonna di fumo visibile a grande distanza. Molti i passanti che si sono immediatamente accorti delle fiamme e hanno avvertito le forze dell’ordine. Non c’è stato quindi alcun pericolo per le persone. Spente le fiamme, sono stati effettuati controlli in tutta l’area