Catanzaro, un incidente stradale, che poteva trasformarsi in tragedia (Foto)

Incidente stradale, Catanzaro, paralizzata viale dei Tulipani,

CATANZARO 27 NOVEMBRE – UNA Smart e un fuoristrada si sono scontrati in viale dei Tulipani al KM 4,5

sul posto e arrivata la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso e Suem118.

Degli occupanti dei veicoli coinvolti un ragazzo è stato assistito dal personale medico presente sul posto e successivamente trasportati in ospedale in codice verde per ulteriori controlli. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma poteva trasformarsi in tragedia