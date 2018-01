Catanzaro, Una donna in stato confusionale per le vie della città aiutata da un cittadino e dalla PS

CATANZARO, 11 GENNAIO - Una donna di Catanzaro allontanatasi da casa nella mattinata di oggi 11 gennaio 2018, da sola si è incamminata lungo le strade della città in un evidente stato confusionale.

Ad accorgersi delle sue precarie condizioni psicofisiche e del fatto di trovarsi in difficoltà è stato un giovane e solerte cittadino, il quale ha da subito pensato di richiedere aiuto contattando attraverso il 113 la Polizia di Stato.Personale della Squadra Volante di zona, tempestivamente giunto sul posto della richiesta dell’intervento, lungo la strada che porta al Cimitero cittadino, ha trovato la Signora smarrita e affaticata, in compagnia del cittadino che aveva allertato la Polizia.Gli Agenti dopo aver prestato assistenza alla donna, confortandola e rassicurandola, sono riusciti, in breve tempo a risalire alla sua identità e al luogo della sua residenza dove è stata accompagnata ed affidata al proprio figlio.Collaborazione del cittadino, rapidità di intervento e professionalità della Polizia hanno permesso di porre fine, dopo solo venti minuti all’incubo e al ritorno della donna al calore della propria famiglia.