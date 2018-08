Catanzaro, uomo nativo di Botricello si lancia dal ponte Morandi. Intervento dei VVF

CATANZARO, 5 AGOSTO - Oggi alle ore 18 circa, una donna vede un uomo sulla ringhiera del ponte Morandi: ha tentato di persuaderlo senza successo. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo si lancia giù. Il 50enne è nativo di Botricello Z.V. Sul posto sono giunti i parenti, straziante lo sgomento per il riconoscimento. Sul posto oltre alla polizia anche i vigili del fuoco di Catanzaro per il recupero del corpo inerme. Ora si indaga dunque per risalire al movente del tragico gesto.