Catanzaro: Vigile del fuoco salvano uomo sulla ringhiera ponte Bisantis

CATANZAARO 6 MAGGIO - Questa notte ore 2.20 circa, squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per apertura porta in via Spizzirri nel comune di Catanzaro.

Ad attendere i soccorritori sul posto un uomo in evidente stato confusionale il quale, nel frattempo che gli operatori espletavano l'intervento, si allontanava.

Qualche minuto dopo, non vedendo il richiedente, la squadra ha iniziato la ricerca per i vicoli del centro storico. Giunti su via Carlo V, dalla bretella stradale che collega al viadotto Fausto Bisantis, i vigili del fuoco riconoscevano a distanza l'uomo che intanto si era incamminato lungo il ponte.

Ad un certo punto lo stesso si apprestava a salire sulla ringhiera per lanciarsi. Nell'immediato il caposquadra coadiuvato da un vigile raggiungevano di corsa la persona bloccandolo prima che compisse l'insano gesto. Successivamente due pattuglie della polizia e Suem118 intervenivano per il trasferimento presso struttura ospedaliera.