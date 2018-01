Catanzaro, Vigili del Fuoco al lavoro per domare incendio in un magazzino a Gagliano

CATANZARO, 26 GENNAIO - Vigili del Fuoco al lavoro questa mattina, intorno alle ore 5.10 circa, con le squadre del comando della sede centrale impegnate in un intervento in via Smaldone, nel quartiere Gagliano, per domare l’incendio di un magazzino.

Il rogo, di natura accidentale, ha interessato un magazzino sito in uno stabile su unico livello a piano strada. All'interno del locale erano custodite tre moto e materiale vario che le fiamme hanno completamente distrutto.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da una prima sommaria valutazione effettuata dal personale VVF, a causare l’incendio sarebbe stato un malfunzionamento dell'impianto elettrico. La struttura non presenterebbe grossi danni e non si registrano persone ferite o intossicate.

Giuseppe Sanzi