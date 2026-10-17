Cattolica, smantellata rete di spaccio albanese: sequestrati due chili di cocaina

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Un'operazione di polizia di vasta scala ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio dedita al traffico di cocaina lungo il litorale di Cattolica. I Carabinieri della Compagnia di Riccione, nelle prime ore di questa mattina, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare e diverse perquisizioni domiciliari tra le province di Rimini, Roma e Pesaro-Urbino. L'indagine, coordinata dall'Autorità Giudiziaria, ha permesso di ricostruire una fiorente attività di spaccio gestita da un gruppo di origine albanese, con basi logistiche per lo stoccaggio e il confezionamento della droga dislocate in diverse località.

Le accuse e i provvedimenti

I due destinatari delle ordinanze sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Uno di loro deve rispondere anche di porto abusivo e ricettazione di un'arma da fuoco clandestina: una Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa. Nel corso delle indagini, altre otto persone erano già state arrestate in flagranza di reato. Complessivamente, sono state deferite in stato di libertà 19 persone per 36 ipotesi di reato. I militari hanno inoltre sequestrato oltre due chili di cocaina, rinvenuti in diversi momenti e contesti, e 3.000 euro in contanti.

Le indagini e il modus operandi

L'attività investigativa è partita nell'aprile 2025 dal Nucleo Radiomobile di Riccione, dopo i primi riscontri sullo spaccio a Cattolica. Grazie a osservazioni, pedinamenti e riscontri, gli inquirenti hanno ricostruito la struttura di una fitta rete specializzata nel traffico di cocaina, documentando anche le modalità di approvvigionamento e smercio con i diversi acquirenti. Sono state individuate basi logistiche utilizzate per lo stoccaggio e il confezionamento della droga. L'operazione ha visto il supporto dei comandi territoriali competenti e del 13esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì.

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Il contesto e le prospettive

L'intervento rappresenta un duro colpo per il narcotraffico sulla costa romagnola, evidenziando la capacità delle forze dell'ordine di contrastare organizzazioni criminali straniere. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e possibili ramificazioni. La comunità di Cattolica, da tempo alle prese con episodi di spaccio, guarda con favore all'operazione, che restituisce sicurezza al territorio.