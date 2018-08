Cavo si stacca da giostra e colpisce bimba alla testa: salva

BARI, 21 AGOSTO - Ieri intorno alle 22:30 a Giovinazzo, nella provincia di Bari, durante i festeggiamenti in onore di Maria SS. Di Corsignano, patrona del paese, una bambina di 4 anni stava passeggiando insieme ai genitori all’interno del parco giochi allestito per l’occasione quando un tirante lungo circa un metro e mezzo, staccatosi dalla ruota panoramica, ha colpito prima l’avambraccio destro della mamma della bambina e poi la testa della bambina stessa.

La piccola, con il volto insanguinato, è stata portata al Policlinico di Bari dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di quattro ore ed è, in questo momento, ricoverata nel centro di Rianimazione.

Il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, recatosi al Policlinico di Bari per stare vicino ai familiari ha dichiarato: “La bambina è per fortuna fuori pericolo, anche se resterà sotto osservazione. La nostra Madonna ha dato un altro segnale. Vorrei ringraziare il personale del 118 che ha fatto un ottimo lavoro”.

Ancora non si conoscono le cause dell’incidente. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’attrazione incriminata e hanno avviato un’indagine. A tal proposito il sindaco ha commentato: “Non sappiamo ancora se si sia trattato di un cedimento strutturale o di un errore di montaggio, so che sono in corso le indagini dei carabinieri e che l'attrazione è stata subito bloccata. La polizia locale inoltre ha subito messo a disposizione tutta la documentazione in proprio possesso”.

La mamma della bambina non ha riportato gravi ferite a parte la botta presa sul braccio.

Fonte immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

Fabio Di Paolo