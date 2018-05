CC Due Mari. "Bye Bye tour" Annalisa in concerto in esclusiva regionale e ad ingresso gratuito

Il 9 giugno Annalisa in concerto in esclusiva regionale e ad ingresso gratuito per i festeggiamenti del 15° compleanno del Centro commerciale Due Mari

MAIDA (CZ), 18 MAGGIO - Farà tappa anche in Calabria il “Bye Bye tour” di Annalisa Scarrone. Il 9 giugno la terza classificata all’ultima edizione del Festival di Sanremo si esibirà al Centro Commerciale Due Mari di Maida nell’ambito delle iniziative organizzate per il suo 15° Anniversario. Il concerto, la cui organizzazione è stata affidata alla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, si svolgerà all’esterno della struttura, inizierà alle 21.00 e avrà ingresso gratuito.

Sul palco con Annalisa anche la sua band: Raffaele Littorio alla chitarra, Andrea Torresani al basso, Donald Renda alla batteria e Fabio Visocchi alla tastiere e al piano. Dopo il successo del singolo presentato al Festival di Sanremo “Il mondo prima di te” (Disco D’oro), “Bye Bye” che dà il titolo al suo ultimo album, è il nuovo singolo di Annalisa in rotazione, tra i brani più trasmessi dalle radio italiane, mentre il relativo video tutto al “femminile”, una marcia di donne guidate da Annalisa che, con lo sguardo fiero, rappresentano la consapevolezza della proprie identità, dei propri bisogni e della volontà di ricerca della propria felicità, un vero “girl power” dove andare dritti al punto, senza travestimenti, ha superato 2 milioni di visualizzazioni. Un Doppio Disco di Platino, 2 Dischi di Platino e 6 Dischi d’oro, 6 album, Annalisa ha collaborato con artisti italiani e internazionali e ha condotto programmi tv. É stata una dei volti della tv con “Tutta colpa di Darwin” su Italia 1 e con “Amici” dove ha svolto il ruolo di tutor.Un Live di altissimo livello che proprietà ed operatori del Centro Commerciale Due Mari hanno voluto condividere con la propria clientela per festeggiare il proprio Anniversario: fino a chiusura, i clienti potranno poi approfittare di promozioni e sconti speciali, per vivere fino in fondo questa festa. A brevissimo sarà possibile consultare l’elenco completo sul sito e sulla pagina Facebook del Centro Commerciale.“Come ogni anno – dichiara la Direzione del Centro – “Due Mari” rimarrà aperto fino a tarda notte con numerose iniziative studiate per accogliere tutti coloro che vorranno partecipare a questo importante compleanno, compreso i numerosi punti di ristorazione, ricreazione e le sale del “The Space Cinemas”.La grande novità del 2018 è un doppio appuntamento: dopo la grande serata di sabato 9 giugno, domenica 10 alle 17.00 ci sarà il momento più istituzionale con il taglio della mega torta, che per l’occasione sarà decorata in diretta dallo chef di fama “Simone Rugiati”, diventato famoso grazie al programma televisivo “cuochi e fiamme”. Lo chef, dopo il taglio della torta si intratterrà con i presenti per foto e autografi.Il Centro Commerciale Due Mari con i suoi 110 negozi e con tutte le attività di intrattenimento e di servizio alla clientela, si posiziona come il più grande e moderno Centro Commerciale della Calabria.Gestione: Cushman & Wakefield

