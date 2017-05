CCAC: si augura che il nuovo CDA di Sacal abbia le competenze idonee

Riceviamo e pubblichiamo

CROTONE 04 MAGGIO - Il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone apprende dalla stampa che è stato costituito il nuovo CDA di Sacal che dovrà gestire l’aeroporto Sant’Anna, non entra nel merito delle scelte dei componenti ma si augura che il nuovo gruppo di gestione abbia le competenze idonee per consentire lo sviluppo volativo del nostro aeroporto. Sicuramente, si auspica una immediata revisione del Piano industriale che risulta poco adeguato allo sviluppo della Scalo Pitagorico

Nonostante le parole rassicuranti del nostro Governatore, il Comitato è certo che la stagione estiva è persa continuando a produrre danni ben calcolabili sulle attività economiche e produttive del nostro territorio senza evidenziare che ancora negato è il nostro diritto alla mobilità.

L’impegno del Comitato è costante, fa sentire la sua voce nel silenzio spaventoso di una classe politica locale che tace.

La sua azione, rivolta a coinvolgere sul problema tutte le forze sociali, economiche, associazionistiche, liberi cittadini, istituzioni, troverà un momento importante nella manifestazione che si svolgerà in città sabato 13 c.m.

Il Comitato invita tutta la popolazione di Crotone e del suo hinterland a scendere in piazza a manifestare il grave disagio che ha procurato la chiusura del nostro scalo in mancanza di altre infrastrutture, a chiedere alla politica la giusta attenzione e la risoluzione delle richieste dei cittadini che soffrono per la mancanza di prospettive, respingere l’involuzione culturale sociale ed economico di una terra ricca di potenzialità, solo a volerle vedere.

Questo è il momento di far vedere che non siamo passivi ma vogliamo contribuire al riscatto morale e civile della nostra terra che vede mortificate professionalità, competenze, amore, diritti.

Cittadini sabato 13 maggio tutti in piazza a difesa del nostro scalo.

