C\'è bisogno di una nuova stagione sociale

Se diamo uno sguardo attento a quanto succede ogni giorno, non è difficile accorgersi che il meccanismo sociale del nostro Paese, così come in molte aree europee ed oltre, è in continua difficoltà. Il lavoro scarseggia e quando lo si trova è spesso precario o a progetti. L’ambiente risente di un assalto inquinante continuo, proteso ad interrompere quell’armonia ecologica che Papa Francesco, nella sua enciclica “Laudato Si’, difende perché disegno di Dio per il bene dell’Umanità. La corruzione cresce e la politica fa fatica a condividere un programma comune. Si salvaguarda spesso l’identità del gruppo, mentre si fa poco per garantire l’identità del Paese. Le categorie produttive e di servizio si trovano spesso a difendere con forza i propri diritti, ai vari tavoli di concertazione dell’Amministrazione centrale.

Emerge in diversi ambiti un malessere che, al di là delle ragioni di merito, si presenta come la certificazione del momento delicato che si sta attraversando. C’è quindi bisogno di una nuova intesa sociale. L’uomo deve riprendere la sua vera funzione di costruttore di pace e di benessere collettivo, per dar vita ad una vera svolta. C’è bisogno che il vangelo ritorni al centro della vita quotidiana con i suoi valori; le sue indicazioni; la sua sapienza; il suo discernimento; le sue strade sicure e i suoi esempi di libertà autentica e di bene comune. La Parola è al di sopra delle parti e degli schieramenti messi in campo, secondo le regole democratiche. Il problema non sta nell’individuare una formula geniale, per avviare un tempo di equità e di giustizia, ma nella qualità del cuore degli uomini che vogliano spendersi per un processo di sano avanzamento collettivo.

Troppe sono le famiglie che soffrono; numerose le persone che vivono ai margini del contesto attuale; poche le strade per incamminarsi verso prospettive di serenità generale. Si affermano la paura e le incertezze, mentre quotidianamente muoiono in mare centinaia di persone, responsabili soltanto di avere desiderato di fuggire dalle torture della guerra e della violenza degli uomini. Se a tutto questo si aggiunge la corsa a rompere gli equilibri della natura, immaginando falsi privilegi che sfaldano l’armonia della creazione, si capisce quanto l’uomo sia insoddisfatto e proiettato a camuffare, magari a maggioranza, principi e verità scritte per l’eternità nell’animo umano. Il credente deve perciò vigilare e lavorare, da testimone credibile, affinché si ritrovi la vera bussola che sappia guidare la barca dell’attualità, senza sprofondare in un consumismo illimitato e in un relativismo ormai assunto come verità assoluta.

Non ci sono filosofie o schemi economici e sociali che possono mitigare gli errori e le prepotenze del secolo in corso. Il tutto sarà difficile se non si capirà che da sé stessi non potrà venir fuori quella sapienza celeste che manca all’uomo di oggi. Si potranno soltanto confezionare soluzioni temporanee e immediate, anche pregevoli, ma mai risposte che consentano un cambiamento effettivo e duraturo. Urge che il pensiero cristiano si collochi al centro e tutto si metterà in moto, senza rinchiudersi nei confini privati, ma offrendo il meglio di stessi alla comunità in cui si vive. Fraternità, comunione e legalità non sono termini per pochi addetti, ma pilastri collettivi che possono sorreggere quella nuova stagione sociale che in molti ogni giorno si aspettano.

Egidio Chiarella

