Celebrata la festivita' di Santa Barbara "emozione" nei Vigili del Fuoco di Catanzaro (Foto)

CATANZARO 04 DICEMBRE - Emozione, raccoglimento ma soprattutto tanta gioia hanno caratterizzato le celebrazioni tenutesi oggi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, in onore di Santa Barbara, protettrice del corpo dei VVFF.

La mattinata è trascorsa piacevolmente tra l’omaggio ai Caduti, tenutosi presso il cortile della sede Centrale alle ore 9:00, la liturgia, celebrata alle ore 10:30 da Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo della Diocesi di Catanzaro – Squillace presso la chiesa del Monte dei Morti, cui hanno preso parte le massime Autorità Civili e Militari a partire da S.E. il Prefetto, dr.ssa Luisa Latella ed, infine, alle ore 12:00 la consegna delle Benemerenze e la lettura dei messaggi augurali, sempre presso la sede Centrale, dove è stato offerto ai presenti un lauto buffet.

Il Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, Ing. Maurizio Lucia, al quale abbiamo chiesto una sua personale pensiero su questa manifestazione, ha dichiarato ai nostri microfoni:” questa è una giornata per noi significativa perchè noi oggi andiamo a festeggiare i valori che sono radicati nella nostra missione istituzionale e con assoluta semplicità, ma grande forza vogliamo ricordare e vivere insieme quelli che sono i valori di appartenenza il corpo, di solidarietà, di valenza tecnica e di sacrificio che in ogni nostro intervento viene ad essere profuso”

“Quest’anno – continua l’Ing. Lucia- in provincia di Catanzaro abbiamo svolto oltre 9200 interventi; una cifra assai rilevante e in crescita di circa l'11% rispetto l'anno passato, che era già conosciuto di oggi 22%. Questo sta a significare che la domanda di soccorso è una domanda forte e noi dobbiamo essere sempre pronti a soddisfare nella maniera migliore possibile questa esigenza che ci viene dalla collettività e cerchiamo di farlo nella radicato spirito che deriva proprio da Santa Barbara e dei valori che essa rappresenta e incarna da sempre”.

Nella relazione di saluto il Comandante ha ricordato l’impegno profuso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel terremoto di Ischia, ma anche e soprattutto nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi che hanno interessato circa il 50% degli interventi (oltre 4600); in netta prevalenza (circa 2700) si è trattato incendi di bosco e simili, a testimonianza del fondamentale compito svolto dai Vigili del Fuoco per contrastare quella che è una vera piaga ambientale, sociale, economica e tecnica che detti incendi costituiscono per la Calabria e non solo per la Nostra regione.

In termini di carico di lavoro operativo insistente sulle diverse sedi territoriali del Comando Il 42% degli interventi (3845) è stato effettuato dalla sede centrale di Catanzaro, il 21% (oltre 1900) dalla sede di “Nicastro”, l’11% (oltre 1000) dalla sede di Sellia Marina, il 12% (oltre 1100) dalla sede di Soverato, il 10% (946) dalla sede di Chiaravalle. 223 interventi, poi, (circa il 2,5%) sono stati espletati dal distaccamento volontario di Girifalco che ha fatto registrare una crescita notevolissima dell’attività rispetto agli ultimi anni.

Nell’occasione, sono stati conferiti diplomi di onorevole servizio a Iannone Gregorio, Reale Luigi, Tremaliti Claudio, Aquini Sergio, Burgo Luigi, Caserta Giuseppe, Gullì Antonio, Lacroce Antonio e Papaleo Antonio, mentre sono stati insigniti della Croce di Anzianità Cefalà Franco, Creistarella Domenico, Rizzo Rinaldo, Scorza Vincenzo, Aloi Saverio, Garito Graziano, Ventura Mario, Vono Vincenzo, Cannistrà Isabella, Curcio Anna, Nicolazzo Giuseppe, Rosanò Vincenzo, Saraceno Fedora, Borgia Giovanni Maurizio, Cantaffa Giuseppe, Chiera Luca, Lucia Vincenzo, Montuoro Vito, Rubino Cristian, Zaccone Ugo e Zangari Francesco. Persone semplici, come le ha definite il Comandante Lucia, ma che brillano nel senso dello Stato e nella luce della Santa protettrice oggi celebrata.

Emanuela Salerno