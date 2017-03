Cena al ristorante, poi sequestra ragazza in casa, arrestato Nel Frusinate, la giovane liberata dai carabinieri

PIGLIO (FR), 29 MARZO - Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Piglio (Frosinone) per sequestro di persona.

I carabinieri lo hanno bloccato nella sua abitazione, dopo aver trattenuto per ore una giovane donna, conosciuta su un social. Ieri al termine di una cena in un ristorante, i due - entrambi romani - erano andati a casa dell'uomo a Piglio, dove lui le aveva chiesto un rapporto sessuale.Al diniego della donna, come hanno stabilito i carabinieri, aveva chiuso la porta impedendoledi uscire. A liberarla stamattina sono stati i carabinieri dopo una chiamata della ragazza al 112.(Ansa)