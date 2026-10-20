Centro per l'Impiego di Locri: quattro posti a Grotteria per la manutenzione del verde

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Il Centro per l'Impiego di Locri, nell'ambito del Settore 7 dedicato alla Rete dei Centri per l'Impiego, ai Servizi al Lavoro e al Collocamento Mirato, ha reso nota l'approvazione della graduatoria definitiva relativa a una procedura di avviamento a selezione presso il Comune di Grotteria, in provincia di Reggio Calabria. La notizia interessa da vicino chi cerca lavoro nel settore dei servizi pubblici e chi segue le opportunità offerte dai Centri per l'Impiego sul territorio calabrese.

Le figure richieste e il tipo di contratto

La selezione riguarda quattro unità di personale con profilo professionale di personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde, codice ISTAT 8.3.1.2.0, inquadrato secondo il CCNL Funzioni Locali. L'assunzione prevista è a tempo parziale, con un impegno di 18 ore settimanali, e a tempo indeterminato. Si tratta quindi di una opportunità stabile, seppur con orario ridotto, che si colloca nel quadro delle assunzioni degli enti locali.

Chi può accedere alla procedura

Il bando è rivolto in modo specifico ai tirocinanti di inclusione sociale, ex percettori di mobilità in deroga, individuati in base all'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e alla conseguente Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 29 ottobre 2018. La procedura si fonda sugli articoli 16 della Legge n. 56/87 e 35, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplinano le modalità di avviamento a selezione per le pubbliche amministrazioni.

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Il quadro normativo di riferimento

La selezione tiene conto di quanto previsto dal Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74. Il testo è stato inoltre aggiornato dall'articolo 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina. Questo intreccio normativo testimonia come le procedure di inclusione lavorativa dei soggetti fragili siano oggetto di continui interventi da parte del legislatore.

Cosa significa per i candidati e per il territorio

L'approvazione della graduatoria definitiva rappresenta il passaggio conclusivo della selezione e apre la strada all'assunzione dei vincitori da parte del Comune di Grotteria. Per i candidati è il momento di verificare la propria posizione nella graduatoria e di attendere le comunicazioni ufficiali del Centro per l'Impiego di Locri. Per il territorio della Locride, l'inserimento di quattro lavoratori nell'area della manutenzione del verde pubblico costituisce un segnale concreto di inclusione sociale e di valorizzazione delle competenze maturate nei percorsi di tirocinio.

Come restare informati

Gli interessati possono consultare gli atti ufficiali e gli aggiornamenti presso il Centro per l'Impiego di Locri o tramite i canali istituzionali della Regione Calabria. Chi rientra tra i destinatari della misura è invitato a prendere visione della graduatoria definitiva per conoscere l'esito della procedura e le eventuali indicazioni operative successive.