Centrodestra, i collegi saranno assegnati in base ai sondaggi

ROMA, 10 GENNAIO - Continua a prendere forma la coalizione di Centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Dopo aver raggiunto l'accordo su un programma comune, Forza Italia, Lega, FdI e la "quarta forza" centrista si sono oggi riuniti per definire le candidature nei collegi uninominali di Camera e Senato, a riprova della persistente volontà di presentare un fronte unitario alle urne.

Il dato di partenza per stabilire quale forza politica presenterà il candidato in un determinato collegio sarà quello della media dei principali sondaggi già pubblicati nel mese di dicembre dello scorso anno e di quelli commissionati entro l'11 gennaio del 2018. Sulla base di questo, e tenuto debitamente in considerazione anche il peso (ancora da individuare) del quarto polo, saranno quindi individuati i nomi che concorreranno per la quota maggioritaria uninominale.

Oltre ad accordarsi sui criteri, ad ogni modo, FI, Lega e FdI hanno anche gettato le basi per un codice di comportamento reciprocamente vincolante, che regolerà proprio le candidature degli esponenti di partito: parlamentari a fine mandato, amministratori locali e dirigenti potranno essere presentati solo dalla forza politica cui attualmente appartengono, e non da altre.

Il tavolo è stato poi aggiornato alle prossime settimane, quando dati più esaustivi consentiranno materialmente di provvedere allo studio delle percentuali dei singoli candidati e alla conseguente individuazione della persona da far concorrere per l'uninominale. Ma non è tutto: sul piatto, infatti, ci sarà anche la definizione delle candidature per le elezioni nelle regioni in cui si andrà alle urne, tra le quali spicca la Lombardia, attualmente a guida leghista.

Non solo sull' abolizione della riforma Fornero, sulla flat tax e sulla stretta all' immigrazione, ma anche sulle regole "formali" sembrerebbe ormai essere stata raggiunta una solida intesa tra i tre principali partiti del centrodestra, i quali sono attualmente in testa ai sondaggi. Tra due mesi le urne diranno se l'esperimento sarà vincente.

Paolo Fernandes

Foto: iltempo.it