Cercasi lavoro - una situazione allarmante. Sulla via di Damasco Rai2

ROMA – Come ogni sabato ritorna L’appuntamento con Sulla via di Damasco in onda su Rai 2 alle 8,05 e condotto da Mons. Giovanni D’Ercole. La tematica di fondo dell’intera puntata sarà: “Lavoro cercasi.”

Viviamo, purtroppo, in un’epoca storica davvero triste; ormai il posto fisso non esiste più, il mondo del lavoro è sempre più subordinato al profitto e al mercato. Migliaia di giovani laureti sono costretti ad emigrare per trovare lavoro. Si “predica” di pensare al benessere del cittadino e, come tante volte accade, il cittadino diviene lo sfruttato, il malcapitato di un sistema che pensa solo all’utile e al cosiddetto “a me cosa ne viene?”.

Sempre più persone, sempre più famiglie fanno fatica a giungere a fine mese a causa della precarietà del lavoro che, ormai, in diversi contesti induce a far abbassare le serrande di tante attività. Le richieste alle caritas parrocchiali e diocesane e alle tante associazioni di volontariato aumentano vertiginosamente giorno dopo giorno e tutto questo non ci può lasciare indifferenti.

Una puntata, allora, questa del 24 febbraio che vuole, da una parte tenere i riflettori accesi su un problema reale e serio e dall’altra, vuole essere uno sprone, un incoraggiamento a chi ha scelto di non mollare nonostante le difficoltà e le storie proposte in puntata ne saranno un esempio. Infatti, all’inizio del programma di Mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, conosceremo la storia di Renzo e Paolo, due imprenditori che hanno visto finire le loro attività per colpa della crisi. La loro salvezza sarà l’Associazione San Giuseppe Imprenditore, un faro che illuminerà la loro vita durante quei tragici momenti di sconforto e di paura. Conosceremo, inoltre il progetto “Goel,” una realtà imprenditoriale cooperativa della Calabria che resiste alla precarietà e ad ogni forma di intimidazione, e che dimostra come l’etica sia capace di sviluppo in molti settori dell’economia, da quello agricolo, fino al tessile. Da quell’esperienza è scaturito anche un marchio di moda etica e una linea di abiti di alta moda ispirata ai lavori tradizionali delle donne calabresi, con manodopera tutta al femminile. Dalla Calabria, il viaggio nel mondo del lavoro proseguirà in Sardegna, dove spirito di sacrificio e voglia di combattere animano due esperienze imprenditoriali, la prima vinicola, l’altra del pane, che rappresentano la rigenerazione di quel “noi” che è in grado di affrontare i rischi e le minacce della nuova globalizzazione dove fa da padrona la finanza

In studio ci sarà il prof. Benedetto Gui, docente dell’Istituto Universitario Sophia /(Loppiano), economista, tra i primi studiosi dei cosiddetti “beni relazionali,” quei valori che scaturiscono dalle relazioni umane e che hanno implicazioni anche nella sfera economica a cercare di dare delle risposte alle domande di Mons. D’Ercole.



Non resta che sintonizzarsi questo sabato mattina su Rai 2 alle 8,05 e seguire Sulla Via di Damasco.

A tutti coloro che lottano per conservare il proprio posto di lavoro, la propria attività, a chi il lavoro lo ha perso, a chi lo cerca, vogliamo dire con umiltà e semplicità, coraggio e forza.



Don Francesco Cristofaro