Cerveteri: tentata rapina in minimarket con scacciacani, arrestato 22enne

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Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, a Cerveteri, precisamente in via Fontana Morella, un giovane di 22 anni del posto ha tentato una rapina all'interno di un minimarket. L'episodio si è verificato intorno alle ore 04:00, quando il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, si è introdotto nel locale impugnando una pistola scacciacani priva del tappo rosso e caricata con una cartuccia a salve.

La dinamica della tentata rapina

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Stazione di Campo di Mare, il giovane ha intimato ai due dipendenti presenti di consegnare l'incasso. Approfittando di un momento di distrazione, i commessi hanno reagito con prontezza, riuscendo a disarmare il rapinatore e a contattare immediatamente il 112.

L'intervento dei Carabinieri e l'arresto

L'immediato arrivo della pattuglia dell'Arma ha permesso di bloccare l'uomo in totale sicurezza. Il 22enne è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, con l'accusa di tentata rapina.

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Le conseguenze per il giovane

L'arresto rappresenta un duro colpo per la criminalità locale, sottolineando l'importanza della prontezza di riflessi dei dipendenti e dell'efficacia del sistema di emergenza. Il giovane dovrà ora rispondere delle proprie azioni davanti all'autorità giudiziaria.