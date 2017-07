Cessione Bonucci, scende in campo anche il Codacons: "Rimborsate la maglia di Bonucci"

TORINO, 18 LUGLIO - È la regola del mercato: i grandi acquisti fanno gioire alcuni tifosi e disperare altri. Storie di sentimenti traditi, di amori infranti e, in questo caso, di scelte economiche poco azzeccate. Quelle, ad esempio, dei tifosi juventini che avevano acquistato la nuova maglia bianconera di Bonucci, ignari del fatto che da lì a poco il centrale della nazionale si sarebbe trasferito al Milan.

A loro difesa è intervenuto il Codacons, che in un comunicato ha preso le parti di “un consumatore e tifoso bianconero, recatosi allo Juventus Store, che ha acquistato al costo di 105 euro la maglia del difensore juventino, con la nuova divisa ufficiale per la stagione 2017/18, quando ancora non c'era alcun presentimento dell'addio del giocatore alla Juventus”.

L'associazione per la difesa di consumatori e utenti propone allora la soluzione: “Appare doveroso consentire di sostituire la maglietta acquistata del difensore bianconero con la maglia di un altro giocatore juventino. Non consentire al consumatore di cambiare la maglia rappresenterebbe una doppia beffa per lui”.

Claudio Canzone

